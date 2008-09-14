Ющенко отменил сегодняшнюю поездку в Крым
10:21, 14 сентября 2008Политика
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И не объяснил почему
Запланированная на сегодня рабочая поездка в Крым Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отменена.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Симферополе сообщил представитель пресс-службы Совета министров Крыма.
При этом сотрудник пресс-службы крымского правительства не смог пояснить причину отмены поездки, отметив, что не располагает такой информацией.
Как сообщал УНИАН, планировалось, что сегодня, 14 сентября, В.ЮЩЕНКО осмотрит в Ялте скоростной участок ралли Prime Yalta Rally-2008.
Prime Yalta Rally является этапом Кубка Европы и Кубком Президента Украины. Автогонки в Ялте проходят уже в четвертый раз.
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