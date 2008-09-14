Богатырева знает, что о ней с Яценюком много слухов ходит

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА не исключает, что в ближайшее время объявит о создании своей политической силы.

Об этом Р.БОГАТЫРЕВА заявил в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

«Я обдумываю сейчас свои возможные перспективы. Рассматриваются все возможные варианты. Покидать активную политику я точно не собираюсь. Какими будут ближайшие шаги, пока сказать не могу. Я не могу дать однозначный ответ. План моих действий состоит из многих частей, но все они пока только на бумаге. Для их осмысления и структуризации необходимо время. Соответствующие заявления прозвучат уже скоро», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Секретарь СНБО также опровергла информацию о проведении переговоров с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ о создании новой политической силы. «Слухов много разных ходит. К сожалению, часто все подают совсем не так, как было на самом деле. О переговорах с ЯЦЕНЮКОМ я ничего не знаю», - отметила она.

Р.БОГАТЫРЕВА считает, что избиратель устал от противоестественных союзов политических сил.

«Снова разыгрывать на выборах факторы, работающие на раскол страны, который и так существует, не просто недопустимо, а, я считаю, преступно. Проблема в том, что внутренние межусобицы существенно тормозят наше продвижение на внешнеполитической арене. Ускорению евроинтеграционных процессов перманентный внутриполитический кризис точно не способствует. Поэтому главное на сегодня – четко выписанные программы экономического роста и социального развития, особенно - в части их поэтапной реализации», - сказала секретарь СНБО.