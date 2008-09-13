Кабмин одобрил проект бюджета на 2009 год

Кабинет министров Украины после четырехчасового обсуждения утвердил в первом чтении проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно с утвержденным законопроектом, доходная часть бюджета будет составлять 285 млрд. грн., расходная – 302,4 млрд. грн.

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) запланирован на уровне 6%. Дефицит основного финансового документа страны будет составлять 1,4% от размера ВВП, а показатель инфляции в проекте Государственного бюджета заложен на уровне 9,5%.

Проект Госбюджета-2009 будет передан на рассмотрение Верховной Рады Украины в установленные Конституцией и Бюджетным кодексом сроки, не позже понедельника 15 сентября.

Кабинет министров также утвердил проект Закона «О государственной программе экономического и социального развития Украины на 2009 год».