Тимошенко назвала реализатора военного имущества на рынке Украины

Кабинет министров Украины распоряжением №1190-р от 10 сентября 2008 года уполномочил государственное предприятие “Внешнеторговая фирма “ТАСКО-экспорт” на реализацию военного имущества на внутреннем рынке.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в июле с.г. расширил полномочия предприятия «ТАСКО-экспорт» для осуществления экспорта. Как заявил тогда министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, предприятие получило разрешение на экспорт всего объема производимого вооружения. ГП «Внешнеторговая фирма “ТАСКО-экспорт” осуществляет экспорт, импорт военных взрывчатых веществ, боеприпасов и их элементов.

Справка УНИАН. Согласно распоряжению Кабинета министров Украины №35 от 7 февраля 2001 года сейчас полномочия на реализацию на внутреннем рынке военного имущества, которое является пригодным для дальнейшего использования, но не может быть применено в повседневной деятельности войск, и избыточного имущества Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, включенного в утвержденные перечни военного имущества, которое предлагается к отчуждению, имеют дочерние предприятия Государственной компании “Укрспецэкспорт”: Государственное предприятие “Укроборонсервис”, Государственная специализирована внешнеторговая фирма “Прогресс”, Государственная хозрасчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма “Укринмаш”, Государственное внешнеторговое и инвестиционное предприятие “Промоборонэкспорт”, Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие “Спецтехноэкспорт”.