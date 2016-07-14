Рада сегодня планирует ратифицировать Парижское соглашение и принять пакет социальных законов (прямая трансляция)

Об этом говорится в повестке дня заседания.

Кроме того, народные депутаты планируют рассмотреть в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" относительно социальной защиты членов семей участников антитеррористической операции.

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Также депутаты планируют принять Проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно предоставления помощи на детей умершего кормильца (проект н.д. Л.Денисовой предоставлено 19.05.2016, представление Комитета – 14.06.2016).

В сессионный зал для второго чтение вынесен проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актах Украины относительно урегулирования отдельных вопросов правового режима территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть проект Закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, на выполнение обязательств Украины по либерализации визового режима с Европейским Союзом.