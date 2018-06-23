Осенний политический кризис должен дать ответ на главный вопрос: способны ли украинские политики к восприятию необходимых изменений собственной деятельности или они, подобно французским Бурбонам, «ничего не забыли и ничему не научились».

Наверное, противостояние между новообразованным парламентским большинством и Президентом стоило придумать, если бы оно не состоялось. Этот нарыв созревал уже давно. Начиная с 2002 года (формирование парламента четвертого созыва с оппозиционной «Нашей Украиной» и старт дискуссии о необходимости политической реформы) в политикуме осуществляется бег по замкнутому кругу. Большинство игроков демонстрируют поразительную непоследовательность в заявлениях и неразборчивость в политических контактах. Избиратели словно присутствуют на распродаже, где вместо тщательно вычищенного секонд-хенда предлагают грязное белье. События 2004 года вспоминают все реже, ведь очевидно, что слуги народа не доросли до своих сограждан. Зато, словно нарочно, на Банковой демонизируют Виктора Медведчука, приписывая ему буквально сверхъестественные способности влиять на отечественную политическую систему.

Но не Медведчуком единым живет национальная элита. Горькая шутка о том, что только баба Параска оказалась единственным новым политиком в стране после Майдана, находит все больше подтверждений. В СССР насмехались над генсеками, принимавшими решения, не приходя в сознание. Почему-то никто не посмеивается в Украине над политиками, защищающими идеологические ценности, смысл которых они не только не разделяют, но и не понимают. На поверку выясняется, что в нашей стране классические идеологии не пользуются популярностью и подменяются политической целесообразностью. Смена государственной элиты, если и происходит, то крайне медленно. Как выяснилось, избирательный закон с закрытыми партийными списками и императивным мандатом по-украински вполне устраивает большинство партийных вождей, не желающих даже минимальной конкуренции. Верховная Рада превратилась в заповедник для богатых и влиятельных, не пытающихся даже имитировать заботу о народе иначе, чем в предвыборных целях.

Основная причина вспышки политического противостояния: обитатели Печерских холмов стремятся понравиться иностранным партнерам куда больше, чем отечественным избирателям. И дело не только в напоминающей равнение оглядке БЮТ и Партии регионов на Москву, но и стремлении Виктора Ющенко сделать приятное Вашингтону. При этом национальные интересы уже традиционно остаются на заднем плане. Украинская политическая элита блестяще повторяет ошибки казацкой старшины середины семнадцатого века, отказываясь даже от попыток самостоятельной игры. Неужели такой эффект производят президентские инициативы по восстановлению былой славы украинского казачества? На этом фоне бодрые заявления о незыблемости курса на европейскую интеграцию вызывают сочувствие. Старушка Европа и без того обеспокоена собственными хроническими болезнями, чтобы аккумулировать силы на роскошный прием для Украины. Да и дальняя родственница Россия все чаще напоминает о необходимости учитывать ее интересы.

Еще один любопытный нюанс: спонсоры Партии регионов и БЮТ пока не проявляют беспокойства относительно неестественности альянса. Разве что немного загрустил великий диверсификатор рисков Ринат Ахметов, опасающийся, что сделал неверную ставку. Зато представители других финансово-политических групп находятся в низком старте: политический кризис приведет не только к удешевлению активов, но и может позволить отхватить под шумок недораспределенное государственное имущество. Впрочем, приватизация/реприватизация так и не стала в Украине эффективным экономическим инструментом, а являются средством удовлетворения интересов приближенных к властной кормушке олигархов.

Чем закончится политический кризис? Один вариант – создание коалиции политической консервации, способной взять главу государства на короткий поводок угрозы импичмента. Сам неожиданный альянс означает, что лидеры БЮТ и Партии регионов убеждены не только в собственной непогрешимости, но и игнорируют мнение своих избирателей. Второй – курс на проведение дуплетом президентских и парламентских выборов, по результатам которых останется только один обладатель абсолютной власти, готовый примерно зачистить политическое пространство. Третий – силовой вариант, наиболее опасный. Украине едва ли не единственной на постсоветском пространстве удавалось до последнего времени избегать бряцания оружия политическими группировками. Совместными усилиями национальная элита загнала страну в цугцванг, не позволяющий остановиться в гневе, а требующий продолжения движения, пусть и навстречу обострению кризиса. Наша страна с фатальной скоростью перестает быть «шахматной доской», превращаясь в площадку для игры в политического «Чапаева».

Евгений Магда