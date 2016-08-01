В Печерском суде рассматривают дело экс-регионала Ефремова (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в здании суда и вокруг него находится несколько десятков бойцов Национальной гвардии для охраны правопорядка.

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Под зданием суда проходит митинг представителей общественной организации “Свободные люди”, участники которого поддерживают позицию прокуратуры.

Судебное заседание ведет следственный судья Владимир Карабань.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Луценко заявил, что Ефремова подозреваютв совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь». Генпрокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте Ефремова сроком на 2 месяца.

По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста как меры пресечения.