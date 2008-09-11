Ехануров: вступление Украины в НАТО поможет развивать отношения с Россией

Членство Украины в НАТО будет содействовать развитию двусторонних взаимоотношений с Россией и служить укреплению европейской безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ сегодня во время выступления на тему «Украина между Россией и НАТО – вызовы политики обороны и безопасности» перед слушателями Военной академии Королевства Дания. Это выступление состоялось в рамках визита Ю.ЕХАНУРОВА в Данию.

«Приближение Украины к Альянсу не направлено ни против одной третьей страны, прежде всего Российской Федерации. Как и все страны – члены НАТО Украина стремится развивать добрососедские взаимовыгодные отношения с Россией. Мы предлагаем России откровенный диалог. Членство Украины в Альянсе будет только содействовать развитию двусторонних взаимоотношений с Россией и будет служить укреплению европейской безопасности. Об этом свидетельствует пример Германии, Болгарии и собственно Дании», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ в своем выступлении.

Он также отметил, что «Украина осуществляет все необходимые шаги с тем, чтобы первая оценка прогресса страны, которую министры иностранных дел стран – членов Альянса должны сделать в декабре этого года, была последней, и Украина будет приглашена к ПДЧ еще до конца 2008 года».