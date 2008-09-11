Ющенко подписал закон, принятый 2 сентября

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины №347-VІ «О внесении изменений в статью Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» (относительно уточнения категорий лиц, которым установлены льготы по безоплатному предоставлению угля на бытовые потребности).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 2 сентября.

Законом внесено дополнение к действующему Закону Украины «О налоге с доходов физических лиц», где в подпункте 4.3.15 к перечню плательщиков налога, доходы которых не включаются в состав общего месячного или годового облагаемого налогом дохода плательщика налога за безоплатное получение уголь, добавляются ряд категорий:

- работники по добыче (переработке) угля и угледобывающих предприятий;

- пенсионеры, которые проработали на предприятиях по добыче (переработке) угля, угледобывающих предприятиях: на подземных работах - не менее 10 лет для мужчин и не менее 7 лет 6 месяцев - для женщин; на работах, связанных с подземными условиями, - не менее 15 лет для мужчин и не менее 12 лет 6 месяцев - для женщин; на работах технологической линии на поверхности действующих шахт или на строящихся шахтах, разрезах, обогатительных и брикетных фабриках, - не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет - для женщин;

- инвалиды и ветераны войны и труда, лица, награжденные знаками «Шахтерская слава» или «Шахтерская доблесть» I, II, III степеней, лица, инвалидность которых наступила в результате общего заболевания, в случае, если они пользовались этим правом до наступлению инвалидности;

- семьи работников, которые погибли (умерли) на предприятиях по добыче (переработке) угля, которые получают пенсии в связи с потерей кормильца».

Документ вступает в силу с 1 января 2009 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Виктор Ющенко заявил, что видит лишь один путь восстановления коалиции - отмену всех неконституционных голосований, которые состоялись начиная со 2 сентября.

Такде он в который раз подчеркнул, что никогда не подпишет проголосованные в этот период неконституционные законопроекты. «Это неукраинские законы... Это логика не демократии - это логика тоталитарного режима», - сказал В.ЮЩЕНКО.