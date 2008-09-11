Ющенко требует, чтобы Кабмин «из глухонемого стал на ясные позиции»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО видит лишь один путь восстановления коалиции - огтмену всех неконституционных голосований, которые состоялись 2 сентября

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом глава государства Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня в интервью главным редакторам ведущих региональных изданий нашего государства.

Президент в который раз подчеркнул, что никогда не подпишет проголосованные в этот период неконституционные законопроекты. «Это неукраинские законы... Это логика не демократии - это логика тоталитарного режима», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства отдельно подчеркнул, что сегодня украинское общество ждет оценки властью ситуации в Грузии. «Дать совместную оценку событиям на Кавказе, я убежден, это обязанность той коалиции, которая называется властной», - сказал он. «Молчание только потому, что работают другие обязательства перед другими сторонами - это путь в никуда. Я буду требовать, чтобы правительство из глухонемого стало на ясные национальные позиции», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что то же касается позиции правительства относительно ЧФ РФ, который базируется в Севастополе.