Вакарчук ушел из Верховной Рады, чтобы не потерять себя

Народный депутат Украины Святослав ВАКАРЧУК (фракция НУ-НС) подал сегодня заявление о сложении депутатских полномочий.

Как отмечается в заявлении С.ВАКАРЧУКА, переданном агентству УНИАН, «это решение стало итогом тяжелых многомесячных размышлений и кажется мне честным шагом по отношению к избирателям, коллегам-единомышленникам и к самому себе».

В заявлении говорится, что «нынешний состав Верховной Рады не выполнил своей главной роли - творить видение Украины как современного европейского государства». По его словам, «непрерывные межпартийные и внутрипартийные споры, которыми так проникаются те, кто должны вести Украину вперед, деморализуют общество внутри страны, и подрывают ее авторитет извне».

С.ВАКАРЧУК отмечает, что политическая жизнь государства «сузилась к безжалостной борьбе за власть». Он считает, что «ее жертвами становятся не только моральные принципы, но и национальные интересы». «Завоевание в борьбе этой власти для значительного количества народных избранников превратилось в главное содержание их деятельности»- говорится в заявлении.

«В таких обстоятельствах единственный способ быть собой — это уйти. Остаться - для меня означает убежать. Убежать от обязательств перед избирателями, отречься присяги на верность Народу. Я этой присяги не забыл. Для меня правда, мораль и Украина никогда не стояли на втором месте», заявил С.ВАКАРЧУК.

Он отметил, что «никогда не рассматривал поход в парламент как шаг в карьере, а тем более, как персональное благо». «Выход из состава действующего депутатского корпуса является осознанным, взвешенным и в то же время выстраданным шагом. Видимо, голос совести в настоящее время нужен не в Раде», говорится в заявлении.

С.ВАКАРЧУК отмечает, что возвращается к активной общественной жизни.

Как известно, С.ВАКАРЧУК прошел в Верховную Раду Украины по списку блока “Наша Украина - Народная самооборона” (№15). Член Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации.