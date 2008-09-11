В Генпрокуратуре объяснили Тимошенко, почему ее на допросы "таскают"

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что факт отравления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО диоксином доказан следствием, экспертизами и не подлежит сомнению.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, обнародованном на официальном сайте ведомства.

В документе отмечается, что сегодня, 11 сентября 2008 года, будучи приглашенной для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о покушении на жизнь государственного деятеля Виктора ЮЩЕНКО перед зданием Главного следственного управления Генеральной прокуратуры в разговоре с журналистами премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила сомнение по поводу отравления диоксином тогдашнего кандидата в Президенты В.ЮЩЕНКО, посоветовав “…обратиться в лучшую европейскую лабораторию, привлечь экспертов из всех стран, которые имеют такие же лаборатории, чтобы действительно публично сделать анализ, доказать все, а после этого людей на допросы таскать…”.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры уполномочена заявить, что факт отравления В.ЮЩЕНКО доказан следствием, различными зарубежными лабораториями и экспертизой с привлечением международных специалистов и считается совершенным фактом, который сомнению не подлежит.

В то же время Генеральная прокуратура Украины убедительно рекомендует политикам и людям, которые занимают особо ответственное должностное положение в государстве, воздерживаться от подобных заявлений.

“Предостерегаем всех от вмешательства в деятельность правоохранительного органа с целью добиться принятия незаконных решений, что преследуется законом”, - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

4 февраля 2008 года заместитель генерального прокурора Николай ГОЛОМША заявлял, что следствию точно известны места и условия изготовления диоксина, которым был отравлен В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, международная группа врачей, которые проводили лабораторную диагностику состояния Президента, категорически опровергли заявления политиков относительно сомнений в отравлении главы государства.