Кириленко: коалиция БЮТ с ПР станет искажением волеизъявления-2007

Председатель партии "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что в случае создания коалиции БЮТ с Партией регионов будет искажено волеизъявление избирателей на парламентских выборах 30 сентября 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Безусловно, состоится полное и радикальное искажение волеизъявления избирателей, поскольку БЮТ свою политическую жизнь уже четыре года строит на том, что никогда ни при каких обстоятельствах не будет иметь коалицию и какие-либо дела с Партией регионов», - отметил В.КИРИЛЕНКО.