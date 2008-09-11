Ющенко исчезнет как политик, если не пригласит Тимошенко на ужин?

Техническое большинство БЮТ и Партии регионов является лучшим вариантом выхода из кризиса.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА.

Он сказал, что падения рейтинга БЮТ, которое некоторые прогнозируют в случае коалиции с Партией регионов, не произойдет. Политолог подчеркнул, что к президентским выборам в случае эффективной совместной работы лидеры этих двух политических сил, наоборот, смогут поднять свои рейтинги. По словам В.БАЛЫ, если зарплаты, пенсии увеличатся, а цены уменьшатся, то падения рейтинга не будет.

Также эксперт считает, что в случае, если досрочные парламентские выборы все-таки состоятся, то “Наша Украина” не сможет претендовать на приличный результат. По его мнению, ложной является надежда на повышение результата этой политической силы, если ее список возглавит непосредственно Президент Виктор ЮЩЕНКО. В.БАЛА напомнил, что личный рейтинг В.ЮЩЕНКО сегодня очень низкий, и даже если он решится на такой шаг, “Нашу Украину” поддержат не более 5% избирателей.

Вместе с тем В.БАЛА считает, что В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО могли бы без своего окружения встретиться “или за обедом, или за ужином” и попробовать договориться о принципах сосуществования с целью избежания досрочных выборов. В то же время, по его мнению, если В.ЮЩЕНКО в ближайшее время не изменит свою коммуникацию как с партнерами, так и с оппонентами, то после 2011-2012 г. о нем как о политическом деятеле можно будет забыть.