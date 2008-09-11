Кириленко за два года насчитал 54 попытки создать “третью силу”

Председатель партии "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО призывает патриотические силы, которые поддерживают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, объединиться, а не создавать новые политические проекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас все патриотические силы должны объединиться вокруг института Президента Украины как того института, который гарантирует государственный суверенитет и территориальную целостность», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

«Я призывал бы не к созданию дополнительных партий, а к объединению всех вокруг ценностей, которые мы все исповедуем - и Президент, и те люди, которые многие годы поддерживают политику украинских национальных интересов», - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности создания политической силы, которую может возглавить председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, В.КИРИЛЕНКО отметил, что на его памяти за последние два года это уже 55-я попытка создать “третью силу”, и все эти попытки завершались ничем.

При этом он отметил, что А.ЯЦЕНЮК всегда воспринимал и выполнял те решения, которые принимала фракция и партия "Наша Украина".