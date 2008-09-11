Страны Северной Европы договорились поддерживать Украину на пути в НАТО

Министры иностранных дел восьми стран Балтии и Скандинавии договорились поддерживать Украину, Молдову и Грузию на пути к вступлению в ЕС и НАТО.

Как сообщает “Немецкая волна”, после встречи глав дипломатических ведомств восьми государств 10 сентября в Эстонии стало известно, что они также будут добиваться предоставления Плана действий по членству в НАТО для Украины и Грузии на саммите Альянса в декабре этого года.

Представители стран объяснили это, среди прочего, стремлением не допустить повторения в восточноевропейских странах-соседях ситуации в Грузии.

Министры северноевропейских стран также считают, что Россия скомпрометировала себя как миротворец на Кавказе и должна вывести свои войска со всех грузинских территорий.