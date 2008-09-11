Украина несет долю ответственности за кровь, пролитую в Грузии - МИД РФ

Москва недовольна политикой официального Киева, которая «ведет к ухудшению двусторонних связей и вызывает в России серьезную обеспокоенность», сообщает российский МИД.

«Как известно, до 1 октября 2008 года Россия и Украина должны определить свой подход к дальнейшей судьбе Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 1997 года… В этой связи вынуждены констатировать, что в последнее время украинские власти проводят политику, которую нельзя оценить иначе как недружественную по отношению к России. Особенно ярко это проявилось в связи с агрессией Грузии против Южной Осетии. Мы не услышали слов сожаления и сочувствия в связи с гибелью мирных жителей Цхинвала и российских миротворцев. Напротив, президент Украины пытался возложить вину за кровопролитие на Россию. При этом в Киеве упорно замалчивают тот факт, что своими поставками тяжелого вооружения грузинской армии украинская сторона несет долю ответственности за пролитую кровь», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что официальный Киев продолжает курс на ускоренное вступление в НАТО, что противоречит духу договора 1997 года и интересам безопасности России. Причем делается это вопреки воле украинского народа. Неслучайно руководство страны не хочет выносить этот вопрос на общенациональный референдум».

МИД России отмечает, что «вызывает серьезную озабоченность постоянное муссирование украинскими представителями вопроса о сроках пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Предпринимаются попытки осложнить его деятельность. Это наносит ущерб атмосфере наших отношений и подрывает ход нормального переговорного процесса по взаимоприемлемому решению всех вопросов жизнедеятельности флота на основе соответствующих российско-украинских соглашений. Появляются даже намеки на возможность досрочного одностороннего разрыва этих соглашений».

Обеспокоенность вызывает «порочная практика официального Киева по запрету на въезд на Украину российским депутатам, видным политикам, вопреки имевшимся ранее договоренностям. Немало негативных явлений накопилось в гуманитарной сфере. Речь идет о попытках украинских властей пересмотреть в антироссийском духе нашу общую историю, героизировать пособников фашизма. Ущемляются права русскоязычного населения Украины, проводится целенаправленная линия на вытеснение русского языка из общественной жизни страны, науки, образования, культуры, средств массовой информации. Подобная политика официального Киева ведет к ухудшению двусторонних связей и вызывает в России серьезную обеспокоенность», - констатирует МИД РФ.

«Народ России неизменно испытывает самые теплые и искренние чувства к братскому народу Украины. Осознавая свою историческую ответственность за судьбу российско-украинских отношений и стремясь укреплять дружественные связи с украинским государством, мы исходим из того, что Договор 1997 года будет продлен на следующие десять лет», - говорится в сообщении.

Газета.ру