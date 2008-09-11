Представитель НАТО советует Украине: меньше слов и больше дела

Главная проблема внешней политики Украины заключается в том, что она все еще остается оторванной от общества. К такому мнению пришли участники дискуссий на семинаре "Украина в мировой политике: обьект или субьект?", который состоялся в рамках 18-го Экономического форума в польском городе Кринице. Руководитель Офиса представительства НАТО в Украине Джеймс Грин указал на то, что "Украина недостаточно использует свой потенциал: географическое положение, природные богатства, мощную армию, чтобы наконец из обьекта международной политики превратиться на субьект". Для этого, по его мнению, Украина должна наконец провести административные и экономические реформы, осуществить структурные изменения в армии. Кроме того, Киеву, по словам Грина, следует наконец перестать вести демонстративную внешнюю политику, ограничиваясь голыми декларациями, а взяться за прагматичную работу на международной арене. Заместитель парламентского комитета по иностранным делам Леонид Кожара, указал на то, что серьезным препятствием для ведения Украиной эффективной внешней политики является ее идеологическая разделенность.

Немецкая волна