Яценюк: в Украине двухпартийная система не приживется

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что в Украине двухпартийная система не приживется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Винницкой области.

Спикер парламента отметил, что в настоящее время наблюдаются попытки ввести «запретительный барьер» в 10%. (Речь идет о законопроекте народного депутата Сергея ТЕРЕХИНА о повышении проходного избирательного барьера на выборах в ВР до 10% - УНИАН).

А.Яценюк отметил, что это попытка создать в Украине «бипартийной системы» и ввести «авторитарную демократию».

Председатель ВР отметил, что украинское общество не воспримет такой системы, «в Украине бипартийная система не приживется».

По его словам, подходы относительно повышения барьера до 10% не отвечают европейским принципам. Он прибавил, что проходной барьер не может превышать 5%, добавив, что это европейский стандарт.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ С.ТЕРЕХИН внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» (о проходном барьере). Этим законопроектом предусматривается повысить проходной барьер на выборах в ВР до 10%. С.ТЕРЕХИН отметил, что во фракции БЮТ «на эту тему идет положительная дискуссия».

Вместе с тем лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что фракция не намерена поднимать вопрос о повышении проходного барьера для политических сил на парламентских выборах. По его словам, предложение некоторых членов БЮТ относительно повышения проходного барьера является только эмоциями.