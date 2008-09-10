Яценюк готов во вторник объявить о развале коалиции в ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК готов в первый пленарный день (речь идет о 16 сентябре – УНИАН) объявить о выходе фракции «Наша Украина – Народная самооборона» из коалиции, если соответствующее заявление не будет отозвано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что в соответствии со ст.65 Временного регламента ВР, заявление о выходе из коалиции вступает в силу «не меньше, чем через 10 дней». Он отметил, что в первый день в случае, если не будет отозвано заявление НУ-НС о выходе из коалиции, Председатель на заседании парламента обязан объявить о выходе фракции из коалиции. Он напомнил, что после этого по истечении 30-дневного срока Президент Украины может распустить парламент.

На уточнение журналистов, объявит ли он такое решение, А.ЯЦЕНЮК ответил: «если заявление не будет отозвано, то, конечно, сделаю такое объявление. Это моя обязанность».

В то же время он отметил, что нынешние участники коалиции будут иметь возможность опять создать коалицию, подписав новое коалиционное соглашение.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября парламент принял законы, которыми вносятся изменения в закон о Кабмине, об СБУ и в закон о Конституционном Суде, а также в закон, на который было преодолено вето Президента, о временных следственных комиссиях парламента. Эти законы были приняты при отсутствии в сессионные зале части депутатов из фракции НУ-НС.

В блоке «Наша Украина – Народная самооборона» такие действия БЮТ назвали изменой и созвали экстренное заседание фракции, на котором было принято решение о выходе из коалиции.