Остановлена внешнеэкономическая деятельность 243 компаний из РФ, которые вели бизнес с Украиной и боевиками - СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В ходе проверки сотрудники спецслужбы установили, что большинство из этих российских компаний также легально сотрудничают с Украиной. На них не распространялись нормы указа президента Украины, введенного в действие решением СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

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СБУ передала материалы в Министерство экономического развития и торговли. По заключению его специалистов, украинские производители способны полностью компенсировать российский импорт.

"Соответственно было принято решение о временной приостановке внешнеэкономической деятельности этих российских компаний", - отметили в СБУ.