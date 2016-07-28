Джемилев предложил ввести антикрымские санкции против всего Южного федокруга РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на открытии фотовыставки «Пропавшие без вести и погибшие за период оккупации Крыма Российской Федерацией».

«Я думаю, что нам нужно обратиться ко всем международным организациям, в частности, Европейскому Союзу, ко всем странам, которые наложили санкции на оккупированный Крым, с тем, что теперь эти санкции должны быть распространены на весь тот округ, куда будет входить оккупированный полуостров», - сказал Джемилев.

«Тут задача вполне понятная, почему это делается. Поскольку существуют международные санкции на оккупированный Крым, то Путин своим умом решил, что если мы присоединим Крым к другому региону, то он окажется вне санкций», - добавил Джемилев.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, президент РФ Владимир Путин присоединил оккупированный Крым к Южному федеральному округу, таким образом ликвидировав "Крымский федеральный округ".

Теперь в Южный федеральный округ входят Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, оккупированный Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, оккупированный Севастополь.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

"Крымский федеральный округ" Россия создала после того, как аннексировала украинский Крым в марте 2014 года.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.