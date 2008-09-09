Ющенко называет сегодняшний саммит в Париже чрезвычайно успешным
17:43, 09 сентября 2008Политика
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Прошла совместная пресс-конференция
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет подписано во втором полугодии 2009 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Франции Николя САРКОЗИ и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ сегодня в Париже.
В.ЮЩЕНКО назвал сегодняшний саммит Украина-ЕС чрезвычайно успешным для Украины, поскольку он позволил получить положительный сигнал о европейских перспективах Украины.
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