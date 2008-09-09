Ющенко называет сегодняшний саммит в Париже чрезвычайно успешным

17:43, 09 сентября 2008
Политика
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Прошла совместная пресс-конференция

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет подписано во втором полугодии 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Франции Николя САРКОЗИ и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ сегодня в Париже.

Генеральный секретарь Совета ЕС, верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана, Президент Европейской Комиссии Жозе Мануель Баррозу, Председательствующий Европейского Совета, Президент Французской Республики Николя Саркози и Президент Украины Виктор Ющенко во время встречи в форме рабочего ланча в Елисейском дворце (Париж), 9 сентября 2008 г.

В.ЮЩЕНКО назвал сегодняшний саммит Украина-ЕС чрезвычайно успешным для Украины, поскольку он позволил получить положительный сигнал о европейских перспективах Украины.

 

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