За скандального застройщика Войцеховского внесли 14-миллионный залог

Квитанцию об оплате получил Печерский суд столицы, передает ТСН.

Напомним, 17 июля Печерский суд Киева назначил застройщику меру пресечения в виде двух месяцев тюрьмы с возможностью выйти под залог в 14 млн грн. Прокуратура потребовала 50 миллионов залога.

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26 июля Апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу Войцеховского на арест. Однако заседание перенесли на 4 августа. Адвокат застройщика Юлиан Волошин утверждал, что подзащитный не имеет средств, необходимых для залога.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении и задержала застройщика Анатолия Войцеховского, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,5 млн грн.