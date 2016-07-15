В Киеве задержали скандального застройщика Войцеховского
Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении и задержала застройщика Анатолия Войцеховского, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,5 млн грн.
Также его подозревают в создании преступной группы, незаконном захвате земельных участков под строительство 40 объектов и других преступлениях, сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).
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Как отметили в ГПУ, сегодня было согласовано сообщение о подозрении Войцеховскому по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 12,5 млн грн, и по факту создания организованной преступной группы для самовольного захвата земельного участка территориальной общины Киева по ул. Закревского, 42, и строительства ЖК «Жемчужина Троещины», завладения во время этого строительства путем обмана денежными средствами граждан на сумму 2,6 млн грн.
"В этот же день ему вручили уведомление о подозрении и задержали на основании ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовным делам, возбужденным по ряду статей о захвате земли, организации строительной аферы и уклонении от уплаты налогов.
В этом производстве прокуратурой в 2015-2016 годах с целью объективности расследования объединены все 46 производств, зарегистрированных с 26 ноября 2012 года, о деятельности Войцеховского.
Прокуратурой установлено, что застройщик вместе с участниками преступной группировки в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах 12 предприятий (в 2014 году эти доли были переоформлены на подставных лиц).
С помощью указанных предприятий преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов, которое продолжается без разрешительных документов и сопряжено с присвоением средств инвесторов.
Отдельные из этих объектов введены в эксплуатацию на основании поддельных решений судов, незаконно регистрируются в Государственном реестре недвижимого имущества.
По поручению процессуального руководителя по уголовному производству наложен арест на самовольные строительства и самовольно захваченные земельные участки, на имущество Войцеховского всего на сумму свыше 200 млн грн.
Затримання @NPU_GOV_UA підозрюваного столичного забудовника-афериста Войцехівського https://t.co/aBpTz3kKnVpic.twitter.com/4pbD58AqJt— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 15 июля 2016 г.