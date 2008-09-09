У Тимошенко готово информационное прикрытие союза с Януковичем?

«Нам придется выбирать между двумя путями. Первый путь – переформатирование коалиции, второй – досрочные выборы. Мы выберем тот путь, который больше всего будет отвечать стратегическому курсу Украины на европейскую интеграцию», - так вчера заявила лидер БЮТ Юлия Тимошенко на пресс-конференции. Таким образом всплыло первое объяснение, которое будет тиражироваться в случае объединения Тимошенко с Януковичем, - только в таком случае будут сохранены все завоевания Майдана, и Тимошенко своим участием в такой коалиции будет сдерживать Партию регионов. Этот тезис должен стать одним из ключевых в информационном прикрытии альянса Тимошенко-Янукович вместе с в настоящее время общеизвестным утверждением лидера БЮТ о том, что Виктор Ющенко едва ли не собственноручно развалил демократическую коалицию.

Вместе с тем Украинская правда со ссылкой на приближенных к переговорному процессу членов БЮТ сообщает, что вскоре будет объявлено, что коалиция БЮТ с ПР будет "носить исключительно технический характер" - до следующих выборов.

Скорее всего Тимошенко не будет компрометировать себя публичным подписаниям коалиционного соглашения с Януковичем – это сделает лидер ее фракции Иван Кириленко, который, кстати, в 2002-2004 годах уже работал в правительстве донецких. И тем более лидер БЮТ не будет делать никаких “фотоподтверждений” своего союза с регионалами наподобие того знаменитого фото рукопожатия на троих – Ющенко, Януковича и Мороза, которое Тимошенко демонстрировала на большом экране на той же пресс-конференции.

Проблему для Тимошенко, пишет Украинская правда, создают по меньшей мере два десятка бютовцев, не согласных на союз с регионами. Больше всего таких среди национал-патриотов, которые попали в БЮТ из партии "Реформы и порядок". Задачу убедить их Тимошенко берет на себя.