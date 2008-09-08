Тимошенко всерьез заговорила о новой коалиции в парламенте

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает создание коалиции в новом формате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам сегодня после пресс-конференции в Киеве для региональных и центральных СМИ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, если в течение 10-дневного срока после заявления о выходе из коалиции НУ-НС, демократическую коалицию восстановить не удастся, она выберет вариант дальнейшего развития ситуации в парламенте, который наиболее соответствует курсу евроинтеграции Украины.

«Нам придется выбирать между двумя путями. Первый путь – переформатирование коалиции, второй – досрочные выборы. Мы выберем тот путь, который более всего будет соответствовать стратегическому курсу Украины на европейскую интеграцию», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее на пресс-конференции премьер заявила, что наихудшим вариантом выхода из политической ситуации в Украине на сегодняшний день является проведение внеочередных выборов в Верховную Раду.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что считает такой вариант хуже варианта создания нового формата коалиции.

Внеочередные выборы, по ее словам, «похоронят какую-либо надежду на тот курс, который мы декларируем и выполняем… Нужно будет поставить точку на власти демократической коалиции», заявила она, отметив, что вести страну к досрочным выборам безответственно.

В то же время, наилучшим вариантом премьер-министр назвала возобновление действия демократической коалиции. Реализация такого варианта, убеждена премьер, «полностью находится в руках у Президента».

«Потому что он разрушил, он вывел свою команду из демократической коалиции, и он сегодня запрещает вести переговоры по ее возобновлению», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.