Ющенко сегодня примет участие в саммите Украина-ЕС

08:38, 09 сентября 2008
Политика
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Основные задачи

Виктор ЮщенкоСегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит во Францию, где в Париже примет участие в двенадцатом саммите Украина - Европейский Союз.

Как сообщает пресс-служба Президента, основными задачами саммита являются достижение на высшем политическом уровне договоренностей: относительно заключения нового усиленного Соглашения Украина-ЕС на принципах ассоциации (с соответствующей их фиксацией в названии документа); а также начало диалога по определению условий для внедрения безвизового режима поездок граждан Украины в государства-члены Евросоюза.

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