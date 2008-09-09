Ющенко сегодня примет участие в саммите Украина-ЕС
08:38, 09 сентября 2008Политика
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Основные задачи
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит во Францию, где в Париже примет участие в двенадцатом саммите Украина - Европейский Союз.
Как сообщает пресс-служба Президента, основными задачами саммита являются достижение на высшем политическом уровне договоренностей: относительно заключения нового усиленного Соглашения Украина-ЕС на принципах ассоциации (с соответствующей их фиксацией в названии документа); а также начало диалога по определению условий для внедрения безвизового режима поездок граждан Украины в государства-члены Евросоюза.
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