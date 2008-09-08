Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор ЮЩЕНКО провел рабочую встречу с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, во время встречи министр обороны доложил главе государства о состоянии выполнения указа Президента от 4 марта 2008 года «О безотлагательных мерах по обеспечению развития Вооруженных Сил Украины».

Ю.ЕХАНУРОВ также доложил Президенту о мерах по выполнению Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на 2006-2011 годы, утвержденной Указом Президента Украины от 27 декабря 2005 года.

Участие во встрече приняли Секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЕВА, начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Сергей КИРИЧЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.