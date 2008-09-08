Литвин увидел, как ПР и БЮТ ставят на место ослабленного Президента

Для выхода из политического кризиса необходим общественный договор, который следует публично наработать и немедленно принять в виде Закона о принципах внутренней и внешней политики.

Об этом говорится в заявлении депутатской фракции «Блок Литвина» и политисполкома Народной партии, которую озвучил на пресс-конференции в агентстве УНИАН Владимир ЛИТВИН.

В заявлении говорится, что “только на таких основах может возникнуть работающая и ответственная коалиция. И мы за такую коалицию и за работу в такой коалиции”.

В заявлении говорится, что “Украина вошла не просто в очередной этап политического кризиса”. “Впервые она втягивается в политическую войну с участием трех основных центров влияния и трех институтов власти – Президент, Кабинет министров, Верховная Рада”.

“К ней начинают подключаться местные органы власти. Появляются первые оценочные заявления по поводу событий в Украине со стороны международных институтов и заинтересованных стран", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что “абсолютно неприемлемой и недопустимой является демонстрация «принципиальности» на базе собственной выгоды и под прикрытием разговоров о государственных нуждах и интересах, демократии и парламентаризме”.

“С нарушением законов не борются симметричным их нарушением, как это было продемонстрировано последними решениями Верховной Рады. Такой взаимозачет нарушений является просто вызывающей демонстрацией безответственности сторон конфликта”, - говорится в документе.

В заявлении говорится, что попытки БЮТ и ПР “поставить на место ослабленного Президента Украины за несоблюдение им договоренностей, за нарушения Конституции, которые действительно имеют место, действия этих политсил с позиций реванша и мести В.ЮЩЕНКО обернутся местью для страны”.

Фракция Блока Литвина предлагает сделать все, чтобы предотвратить и не допустить в каких-либо проявлениях силового разрешения нынешнего опасного конфликта, в частности, по этому поводу Президенту следует выступить со специальным обращением к народу.

В заявлении отмечается необходимость призвать и обязать Президента, премьер-министра, лидеров парламентских фракций к безотлагательному проведению публичного диалога для исчерпывающего выяснения того, что происходит в стране, почему такое происходит, кто за это должен нести и будет нести ответственность и что нужно делать, и кто это будет делать.

В документе говорится, что сегодня для такого публичного диалога, обсуждения и принятия основополагающих решений “нужны только политическая воля указанных лиц и мораторий на реализацию уже принятых конфликтных документов”.

“Иначе не исключено, что завтра такой диалог будет организовываться уже под принуждением международных посредников. Это – не для Украины", – говорится в заявлении Блока Литвина.