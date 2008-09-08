Прокремлевское большинство разрушает государственность - Наша Украина

"Наша Украина" призывает все демократические силы объединиться вокруг Президента Виктора ЮЩЕНКО для защиты национальных интересов.

Об этом заявил председатель «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе блока "Наша Украина – Народная самооборона".

«В условиях создания Блоком Тимошенко, Партией регионов и коммунистами прокремлевского большинства в Верховной Раде «Наша Украина» призывает все демократические и патриотические силы объединиться для защиты национальных интересов Украины», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, «начиная с 2 сентября, прокремлевское большинство каждый день разрушает сами основы украинской государственности - систему национальной безопасности, оборонной, внешней политики, систему государственного управления". "Инициаторы заговора – ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ – в один голос заявляют о намерении осуществить ревизию Конституции и многих законов, и эта ревизия будет происходить в направлении ослабления всех государственных институтов, за исключением контролируемой Кремлем парламентской олигархии и ее правительства», - отметил председатель «Нашей Украины».

Как заявил В.КИРИЛЕНКО, «не случайно основной удар прокремлевское большинство направляет против Президента Украины, который последовательно отстаивает целостность, независимость и европейский выбор нашей страны. Причем этот удар наносится не только персонально по Виктору ЮЩЕНКО, а по институту Президента как ключевому институту нашей государственности, который заговорщики по указанию извне стремятся разрушить, сделав Украину беззащитной как перед внешними, так и перед внутренними вызовами".

«В таких обстоятельствах все, кому дорога наша свобода и независимость, должны отбросить разногласия и объединиться вокруг Президента Виктора ЮЩЕНКО. Только такое объединение демократических и патриотических сил сможет сегодня защитить Украину от реванша антиукраинских сил и от установления на нашей земле прокремлевской клановой диктатуры», - заявил председатель «Нашей Украины».