Янукович: Партия регионов договаривается не только с БЮТ

Партия регионов договаривается не только с Блоком Юлии Тимошенко относительно внесения изменений в Конституцию Украины. Об этом сказал лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью “5 каналу”.

По его словам, сегодня ведутся переговоры по данному вопросу. “Мы не ставим целью договориться только с БЮТ”, - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что фракция ПР ищет “в парламенте единомышленников, которые бы вместе с нами прошли этот путь”. По его словам, “чем больше объединим вокруг будущей Конституции депутатов в парламенте, тем больше мы объединим народ”.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, изменения в Конституцию необходимы, поскольку система власти “должна быть более эффективной”.

Он напомнил, что ПР выступает за утверждение в Конституции нейтрального статуса Украины. В то же время он прибавил, что для этого необходимо провести референдум. “Это необходимо сделать немедленно”, - считает В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что Партия регионов выступает за парламентско-президентскую республику и за сохранение президентской должности. По словам В.ЯНУКОВИЧА, необходимо четко размежевать полномочия Президента и исполнительной власти.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, функции главы государства должны быть выписаны “более четко, и он должен быть достаточно сильный”. “Глава государства должен иметь все рычаги влияния на сохранение конституционного строя”, - считает лидер ПР. Лидер Партии регионов также считает необходимым сохранить за Президентом такие рычаги влияния как возможность роспуска парламента в случае его недееспособности.

При этом исполнительная власть должна быть дееспособной. “Ни одному правительству не давали нормально работать”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ и отметил, что может говорить это, исходя из собственного опыта.