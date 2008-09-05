Россия требует объяснений запрета на въезд в Украину депутата Госдумы

Россия требует от украинских властей официального разъяснения в связи с запретом на въезд в Украину депутату Государственной думы РФ Сергею МАРКОВУ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Посольства РФ в Украине,

Посольство России в Украине направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Украины с просьбой незамедлительно предоставить официальные разъяснения относительно произошедшего.

«Российская сторона расценивает случившееся как очередной недружественный, необоснованный шаг со стороны украинских партнеров, который не может не вызвать адекватной ответной реакции», - сказано в сообщении.

В посольстве напомнили, что 4 сентября в международном аэропорту «Борисполь» представители украинских властей без объяснения причин отказали во въезде на территорию Украины заместителю председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Госдумы РФ Сергею МАРКОВУ.

В посольстве напомнили, что «известный российский политик и ученый» планировал принять участие в научно-практической конференции «Украина и Россия: оценки страниц современной истории», которая состоится в Киеве 5 сентября 2008 года.