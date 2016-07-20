Украинские политики должны изменить внешние стратегии из-за намерения Польши признать Волынскую трагедию геноцидом - эксперт

Намерение польского Сейма признать события на Волыни 1943 года геноцидом должно заставить украинских политиков изменить их стратегии по внешней политике.

Об этом научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр Сушко сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Первые последствия польского решения о «Волынском геноциде». Победит ли в Украине евроскептицизм”.

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Эксперт считает, что Украина долгое время находилась в плену некой иллюзии, что “украинско-польские отношения настолько прочно базируются на таких солидных основаниях, что ни одна временная волна не может их серьезно всколыхнуть”.

“То есть, очевидно, что мы слишком инерционно относились к Польше, как к автоматическому адвокату, который при любых обстоятельствах, при любом правительстве, власти, всегда будет держать курс на поддержку Украины во всех аспектах”, - сказал Сушко.

“Очевидно, что нынешняя ситуация показывает нам, что такого автоматизма не стоит ожидать, и нынешнее обострение является примером того, как важно работать над теми вещами, которые кому-то могут казаться второстепенными”, - отметил Сушко.

При этом он сказал, что между политиками обеих стран не наблюдаются большие попытки активно коммуницировать, особенно это касается представителей политической элиты Западной Украины, где еще сохраняется память о событиях на Волыни.

“Представители политической элиты Западной Украины не уделяют достаточного внимания этому, а здесь, в Центральной Украине, где память об этих событиях не столь жива, политики часто даже не понимают, о чем идет речь, и что это там такое было, что сейчас оно так взбурлилось. Поэтому, я думаю, что это хорошая перспектива для переосмысления своих внешних коммуникационных стратегий для многих политиков, многих общественных деятелей, лидеров общественного мнения”, - сказал Сушко.

Эксперт отметил, что Польша солидарна с Украиной, потому что у Украины есть угрозы на востоке государства, но в то же время между странами не будет абсолютного совпадения в трактовке исторических событий.

“Надо выходить на все доступные площадки, а там, где их нет, создавать новые, для того, чтобы обмениваться мнениями, для того, чтобы как-то незашоренно смотреть, слушать ту сторону, даже если нам кажется иногда оскорбительными некоторые трактовки, которые мы оттуда слышим”, - сказал Сушко.

Как отметил эксперт, сказанного президентами Украины и Польши в 2003-2004 годах относительно событий на Волыни оказалось недостаточно.

Сушко отметил, что очевидно проблема по этой теме существует, и надо начинать заново налаживать отношения между странами, учитывая тот факт, что новые поколения вообще не знают, что происходило на Волыни.

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии, которая унесла жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и число жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков и исторически доказан факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию "геноцидом" поляков.

В этом году оппозиционная Польская крестьянская партия зарегистрировала в Сейме Польши проект, которым предлагает установить день 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА на Восточных кресах II Речи Посполитой». В Сейме зарегистрированы еще два проекта относительно 11 июля, их раньше подали депутаты от партии «Кукиз’15» и партии «Право и справедливость».

8 июля Сенат Польши принял резолюцию, в которой призвал Сейм установить 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».