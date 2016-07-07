Власти Польши: сейчас необходима умеренная позиция относительно Волынской трагедии

Об этом он сказал с трибуны польского Сейма, передает Польское радио.

В проекте закона авторства политической группы "Кукиз’15" о Волынском преступлении речь идет о "геноциде против польского народа".

По словам замминистра культуры Польши, правящая партия "Право и справедливость" еще три года назад выступала за формулировку "геноцид польского народа" в резолюции парламента, которая так и не была принята.

"Наши друзья из Украины рано или поздно также должны признать, что это был геноцид, и на эти традиции не нужно ориентироваться. Это полноценный процесс, который должен пройти и над которым мы должны работать. Это наше задание, а также задание украинских политиков и историков", - отметил Селин.

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Он подчеркнул, что "в сегодняшней ситуации необходимо помочь украинскому государству сохранить свою независимость".

По словам замминистра культуры, теперешняя политическая ситуация должна привести к умеренности в позиции относительно "волынской резни" и в требованиях к украинцам признать эту трагедию геноцидом.

"Мы ничего с украинцами в будущем не выясним, не добьемся признания исторической правды, если украинское независимое государство не выживет", - сказал он.

Польская крестьянская партия и партия "Современная" выступили за признание Волынской трагедии геноцидом. Против принятия закона авторства "Кукиз’15" выступила партия "Гражданская платформа".