Украина и ЕС едины в вопросе осуждения действий России по запрету транзита украинских товаров - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов.

«Мы обсуждали этот вопрос (вопрос запрета транзита - УНИАН). Это дикие меры со стороны России, безусловно, мы тут консолидированы с ЕС и ВТО, потому что это нарушение всех возможных норм. Мы будем и далее работать вместе, чтобы случаев запрета транзита не возникало», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Кыргызстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

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Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. Так, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, организовывать с 1 июля доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.