Верховная Рада преодолела два вето Президента

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон Украины “О Дисциплинарном уставе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовали 358 народных депутатов из 384 зарегистрированных в сессионном зале.

Президент отметил, что принятый закон не может быть подписан вследствие ряда обстоятельств.

В частности, вопреки Конституции Украины закон содержит неоднозначные положения о применении дисциплинарных взысканий, не определяет объем полномочий лиц начальствующего состава, которые налагают взыскания и применяют поощрение, не дает четких определений сроков, которые применяются в законе. Президент считает, что это может привести к разному их толкованию и неодинаковому применению, ухудшит правовую регуляцию вопросов привлечения к дисциплинарной ответственности, что, в свою очередь, может повлечь непредсказуемые последствия, в частности нарушение конституционных прав и свобод граждан. Кроме того, отметил Президент, данные недостатки Закона могут поставить под угрозу деятельность Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины как в мирное время, так и в особый период.

В связи с этим глава государства предлагал отклонить этот закон. Такое предложение Президента поддержали лишь 2 народных депутата из 383 зарегистрированных в сессионном зале.

Также сегодня на пленарном заседании Верховная Рада преодолела вето Президента на Закон Украины "Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето и принятие закона повторно в целом проголосовали 365 народных депутатов из 385 зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующий закон был принят ВР 8 апреля 2008 года. В своих замечаниях глава государства отметил, что согласно Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины; организация и порядок деятельности Верховной Рады Украины, статус народных депутатов Украины определяются исключительно законами Украины.

Президент отметил, что Основным Законом государства также предусмотрено, что порядок работы Верховной Рады Украины устанавливается Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины; председатель Верховной Рады Украины осуществляет полномочия, предусмотренные Конституцией Украины, в порядке, установленном Регламентом Верховной Рады Украины; принятие Регламента Верховной Рады Украины принадлежит к полномочиям Верховной Рады Украины.

Президент заметил, что Конституционный Суд Украины, анализируя положение части пятой статьи 83, пункта 15 части первой статьи 85 Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 6, части второй статьи 19, пункта 21 части первой статьи 92 Конституции Украины, пришел к выводу, что Регламент, который нормирует организацию и деятельность Верховной Рады Украины, должен приниматься исключительно как закон и по установленной статьями 84, 93, 94 Конституции Украины процедуре его рассмотрения, принятия и вступления в силу.

Таким образом, из приведенного усматривается, что закон, определяющий организацию и порядок деятельности Верховной Рады Украины, должен предусматривать закрепление на законодательном уровне процедурных вопросов ее функционирования, в частности порядка подготовки и проведения сессий Верховной Рады Украины, ее заседаний, формирования органов Верховной Рады Украины, законодательной процедуры, процедуры рассмотрения других вопросов, отнесенных к полномочиям парламента, принятие им решений и тому подобное, то есть регулировать общественные отношения, которые возникают в связи с организацией и порядком деятельности Верховной Рады Украины.

Однако, отмечает Президент, закон, поступивший на подпись Президенту Украины, состоит из двух статей, согласно которым организация и порядок деятельности Верховной Рады Украины устанавливаются Конституцией Украины, законами Украины о статусе народных депутатов Украины, о комитетах Верховной Рады Украины, о временных специальных и временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины, другими законами Украины и Регламентом Верховной Рады Украины, данный Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Следовательно, вместо надлежащего закрепления на законодательном уровне Регламентом Верховной Рады Украины вопросов деятельности парламента Верховная Рада Украины приняла закон, который содержит лишь бланкетную норму, которая отсылает к другим источникам права и не создает надлежащей правовой базы для работы парламента, как того требует Конституция Украины.

Кроме того, положения Закона, поступившего на подпись, допускают возможность принятия Регламента Верховной Рады Украины подзаконным актом, что не отвечает пункту 21 части первой статьи 92 Конституции Украины и Решению Конституционного Суда Украины от 1 апреля 2008 года.

В связи с этим Президент предложил отклонить принятый Верховной Радой закон. Однако такое предложение главы государства поддержали лишь 8 народных депутатов из 383 зарегистрированных в сессионном зале.