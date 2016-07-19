Назначен новый прокурор Луганской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, Сторожук отметил, что перед новым руководителем прокуратуры области стоит задача преодолеть проблемные вопросы региона, среди которых борьба с контрабандой и коррупцией.

Кроме того, особого внимания требует проверка использования бюджетных средств, предназначенных для восстановления региона, подчеркнул Сторожук.

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Владимир Янко родился 7 января 1968 года в пгт Ланчин Надворнянского района Ивано-Франковской области. В 1994 году окончил Львовский государственный университет им. И.Франко.

В органах прокуратуры работает с февраля 1994 года. За это время занимал должности следователя по особо важным делам; прокурора района и заместителя прокурора Ивано-Франковской области. С 5 января 2014 года был прокурором Закарпатской области.