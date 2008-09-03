Одесский "Единый центр" призывает объединиться вокруг курса Президента

Одесская областная организация партии «Единый центр» призывает все «здоровые демократические силы» объединиться вокруг действующего курса Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО против попыток БЮТ и Партии регионов захватить власть. Такую позицию высказал сегодня на пресс-конференции глава областной организации «Единого центра» Андрей ГОЛУБОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, облорганизация поддерживает главные тезисы заявления Президента Украины, связанного с парламентским кризисом и возможным роспуском Верховной Рады с тем, чтобы не допустить «сползания страны в пучину гражданского противостояния».

Комментируя действия БЮТ, которые привели к грани развала коалиции, А.ГОЛУБОВ отметил, что «2 сентября парламентские фракции БЮТ-ПР-КПУ фактически совершили государственный переворот, проголосовав за законопроекты, которые урезают полномочия Президента Украины, углубляют узурпацию власти премьер-министром и подрывают основы конституционного строя в стране».

Речь идет, акцентировал А.ГОЛУБОВ, «о попытке премьера узурпировать право бесконтрольно назначать всех министров в правительстве, обеспечить подотчетность СБУ правительству, ввести новую «упрощенную» процедуру импичмента Президента. Такими действиями БЮТ фактически продемонстрировал намерение поделить власть совместно с Партией регионов».

По словам представителя ЕЦ, чтобы защитить территориальную целостность и демократическое развитие государства в этой опасной для Украины ситуации, всем здоровым демократическим силам нужно объединиться вокруг действующего курса Президента Украины В.ЮЩЕНКО против попыток БЮТ-ПР захватить власть.

«Если же в конституционные сроки не будет сформирована парламентская коалиция, Президент Украины должен принять решение о роспуске Верховной Рады», - убежден А.ГОЛУБОВ.