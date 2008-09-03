Тимошенко вместе с министром доломает то, что она одна не доломала

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает целесообразным отказаться от централизованных госзакупок инсулиновых препаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Кабинете министров на совещании со специалистами Министерства здравоохранения и представителями фармакологической промышленности Украины.

«Существует абсолютно неэффективное использование средств из государственного бюджета. С 2005 года я не могу найти ответ на вопрос, почему у нас все лекарства инсулиновой группы закупаются централизовано, а не выдается денежная помощь непосредственно людям, и они сами на эти деньги не покупают те препараты, которые им наиболее подходят для здоровья?», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что существующей процедурой централизованной государственной закупки инсулиновых препаратов людям навязывают те препараты, которые им не пригодны. «Причем навязываем по цене, которая абсолютно не соответствует качеству этих препаратов. Я в 2005 году эту систему ломала, как могла, но не доломала. Сейчас мы с министром здравоохранения договорились о том, что мы это сделаем», - добавила она.

«Кто дал такой рецепт, что государственный бюджет должен закупать централизовано, не зная, что необходимо на местах, и даже не зная их качества? И тогда у нас выясняется, что и оборудование, и лекарства закупаются не по принципу того, что нужно, а по принципу, как больше получить прибыль в оффшорных и теневых зонах на частные счета», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.