Ющенко: украинская инфляция - самая высокая в Европе - 34%

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует, что из-за популистской политики правительства годовая инфляция в государстве составила 34%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на брифинге.

По словам Президента, вместо системных реформ правительство начало новое перераспределение собственности и абсолютно популистскую раздачу льгот, денег, а зачастую и земли.

“Последствия, убежден, ощутил на себе каждый украинец - это самая высокая в регионе, в Европе инфляция. В годовом исчислении она сегодня составляет 34%”, - отметил глава государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, такая политика может быть оправдана “исключительно непрофессиональным подходом”. “Исключительным популизмом, за который рассчитывается вся нация без исключения. Но больше всего страдают те люди, о которых чаще всего говорят политики, это - бедные люди. Нет страшнее налога, чем налог инфляции. Потому что он затрагивает как раз интересы не состоятельных, не миллионеров, а самых бедных людей», - считает Президент.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что его требования защитить людей от инфляции путем изменений в государственный бюджет были проигнорированы и в марте, и в мае, и в июне.