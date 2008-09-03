Ющенко заявляет об установлении диктатуры премьер-министра
12:50, 03 сентября 2008Политика
3868 0
«Правительство становится вне контроля»
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет об установлении диктатуры премьер-министра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил в своем обращении к украинскому народу, комментируя принятые вчера парламентом (совместным голосованием ПР и БЮТ) законы.
«Возобновлен антиконституционный закон о правительстве, который устанавливает диктатуру премьер-министра», - отметил В.ЮЩЕНКО.
Он также заявил, что с внесением изменений в Закон о Конституционном Суде Украины, «правительство становится вне всякого контроля».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter