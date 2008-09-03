Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет об установлении диктатуры премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил в своем обращении к украинскому народу, комментируя принятые вчера парламентом (совместным голосованием ПР и БЮТ) законы.

«Возобновлен антиконституционный закон о правительстве, который устанавливает диктатуру премьер-министра», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он также заявил, что с внесением изменений в Закон о Конституционном Суде Украины, «правительство становится вне всякого контроля».