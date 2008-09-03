Министры-нашеукраинцы не явились на заседание правительства

Министры-нашеукраинцы пока не явились на заседание правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО награждает победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине почетными знаками и грамотами Кабинета министров.

Заседание правительства проходит в большом зале дома правительства, в котором предусмотрены места для министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА, министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА, министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА, министра юстиции Николая ОНИЩУКА, министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимира ШАНДРЫ.

Кроме того, пустует место, на котором установлена табличка «Александр Шлапак» (первый заместитель главы Секретариата Президента - УНИАН).

В заседании правительства, первая часть которого посвящена чествованию победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине, принимает участие единственный министр от фракции НУ-НС – министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который сообщил журналистам, что ему ничего не известно о якобы существующей рекомендации министрам-нашоукраинцам не принимать участие в заседании правительства.