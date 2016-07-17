На 16:00 явка на промежуточных выборах составила почти 28% - предварительные данные ЦИК

Такие предварительные данные обнародованы на сайте ЦИК.

Отмечается, что по состоянию на 16.00 Комиссия получила данные о ходе голосования от 4 из 7 округов.

Читайте такжеНа избирательном участке на Полтавщине умер наблюдатель

Согласно информации, самая высокая явка избирателей в Волынской области – 38,46%. В Полтавской области явка избирателей составила 26,48%, в Черниговской области – 25,7%, в Днепропетровской области – 19,62%.

Информация из Ивано-Франковской, Херсонской и Луганской областей о ходе голосования по состоянию на 16.00 не обнародована.

Как сообщал УНИАН, сегодня проводится голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в семи одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).