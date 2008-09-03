Зварич прогнозирует вето Президента на 4 закона

Народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС) прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наложит вето на 4 закона, которые вчера были приняты в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ сказал в интервью журналистам.

По его словам, речь идет о законах, которыми вносятся изменения в закон о Кабмине, об СБУ и в закон об Конституционном Суде, а также относительно закона, на который было преодолено вето Президента, о временных следственных комиссиях парламента.

Он подчеркнул, что именно от позиции БЮТ будет зависеть, возможно ли возобновление коалиции демократических сил. И при этом добавил, что в случае, если БЮТ не будет голосовать за преодоление вето на данные законы, это позволит возобновить коалицию.