Яценюк из кулуаров обвиняет БЮТ и Партию регионов в заговоре

Спикер Верховной Рады Арсений Яценюк считает, что Блок Тимошенко и Партия регионов вступили в политический заговор.

Об этом Яценюк сообщил на брифинге в кулуарах Парламента после того, оставив заседание Верховной Рады и отказавшись вести сессию.

"Произошло то, чего все ожидали, - заговор. Политические силы парламента создали новую конфигурацию, и я в этой конфигурации участвовать не буду", - сказал Яценюк журналистам.

"Подносить патроны я не буду и тем более перед кем-то гнуться", - добавил он.

Яценюк объяснил, что законы, которые предлагают к рассмотрению Партия регионов и Блок Тимошенко, не соответствуют Конституции.

"Переписывать законы путем заговора под ту или иную силу – я не буду проводить такую политику", - добавил Яценюк.

Он предупредил о негативных последствиях такого шага для Блока Тимошенко.

"Если это голосование спровоцирует распад коалиции – это будет катастрофа для демократической идеи в Украине", - предупредил Яценюк.

На вопрос, будет ли он вообще вести заседания парламента, спикер ответил:

"Моими руками не будут покрыты антиконституционные акты, как и акты, являющиеся политическим шантажом. Есть заместители председателя парламента, есть члены коалиции – пусть голосуют", - сказал Яценюк.

По словам спикера, своим выходом из сессионного зала он хотел "дать сигнал, чтобы люди опомнились, что нынешние ситуативные договоренности будут дорого стоить в будущем".

"Украинская правда"