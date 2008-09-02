Яценюк покинул зал парламента в знак протеста

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК покинул сессионный зал парламента в знак протеста против рассмотрения законопроектов, принятие которых может привести к развалу коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, после голосования за проект закона о повышении престижности шахтерского труда А.ЯЦЕНЮК заявил, что парламент закончил на сегодня рассмотрение экономических и социальных законопроектов.

«Все, что здесь находится (речь идет о законопроектах, которые сегодня еще должны быть рассмотрены в парламенте – УНИАН), - это исключительно политический пакет, который предусматривает процедуру импичмента Президенту, перераспределение полномочий, которые не предусмотрены Конституцией, возвращение к закону о Кабинете министров Украины, перераспределение влияния на Конституционный Суд», - сказал председатель ВР.

Обращаясь к народным депутатам, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я делал все для того, чтобы удержать демократическую коалицию, несмотря на то, что я являюсь председателем всей Верховной Рады».

«Моими руками развала коалиции не будет. Вы избрали первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады, имеете возможность, ведите заседание. Я такое заседание, которое разваливает демократию, вести не буду», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

После этого он покинул сессионный зал.

Вечернее заседание продолжается. Его ведет первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.