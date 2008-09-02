Криль прочит Тимошенко судьбу Мороза

Народный депутат (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает совместную поддержку фракциями БЮТ и Партии регионов решения о внесении определенных законопроектов в повестку дня сегодняшнего заседания Верховной Рады результатом выполнения указаний из Москвы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, лидер партии назвал совместное голосование БЮТ и ПР «пактом Молотова-Риббентроппа в исполнении Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА».

«Фактически, мы являемся свидетелями создания нового коалиционного формата в парламенте, от создания которого на протяжении длительного периода времени открещивались его нынешние главные действующие лица. Особенно вдохновенно и по-иезуитски это делала Юлия ТИМОШЕНКО, которая заявляла, что никогда в жизни не пойдет на союз БЮТ с Партией регионов», – сказал И.КРИЛЬ.

Он считает, что из-за “личных президентских амбиций” премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО забыла об этих обещаниях. “Хочу напомнить Юлии Владимировне, что это является прямым предательством интересов избирателей, которые голосовали за БЮТ. Таким путем уже шел Александр МОРОЗ (лидер Социалистической партии Украины – УНИАН), и коалиция СПУ с Партией регионов поставила крест на его политической карьере. Не сомневаюсь, что то же может повториться с ТИМОШЕНКО», - заявил председатель ЕЦ.

Кроме того, депутат отметил, что в сегодняшних условиях союз ТИМОШЕНКО-ЯНУКОВИЧА представляет значительно большую опасность для государства, поскольку он является выполнением четких указаний из Москвы.

«Россия всегда хотела иметь подконтрольную власть в Украине. Россия не смогла поставить своего кандидата на должность украинского президента в 2004 году, но теперь реализует сценарий реванша. Следующими шагами такой коалиции станет ревизия государственной власти в Украине, что приведет к формированию марионеточного правительства, которое будет работать в интересах соседнего государства», - считает И.КРИЛЬ.

По убеждению лидера ЕЦ, в Украине повторяется ситуация, которая имела место накануне прошлых президентских выборов, – четко выкристаллизовываются два политических центра: проукраинский – вокруг Президента Виктора ЮЩЕНКО и пророссийский, олицетворяющий союз Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Однако и в такой ситуации есть позитив. Все тайное становится явным. Становится понятным, кто есть кто. В такой ситуации каждый гражданин сможет сделать свой вывод о каждом политике и политической силе. А это важно для перспектив развития страны», - отметил И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня проголосовала за включение в повестку дня законопроектов о создании временных следственных комиссий и временной спецкомиссии, которая будет заниматься совершенствованием процедуры импичмента Президенту. Это решение поддержали 373 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что речь идет о «преодолении вето Президента на данный закон и упрощение процедуры импичмента Президенту».

Фракция НУ-НС не голосовала за включение этого вопроса в повестку дня.

Перед голосованием Вячеслав КИРИЛЕНКО, обращаясь к БЮТ, отметил, что нельзя включать этот вопрос в повестку дня. По его словам, со стороны БЮТ «это не партнерское поведение» и оно не служит «нашему общему делу».

«Поэтому призываем бютовцев: опомнитесь пока не поздно», - сказал он.

В то же время глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, комментируя действия фракций Верховной Рады в первый день работы парламента, заявил, что БЮТ и Партия регионов готовят конституционный переворот, конечная цель которого заключается в формировании и закреплении двухпартийной системы, упразднении должности Президента.

Также глава Секретариата обвинил БЮТ в отходе от коалиции и взаимодействии с оппозиционной Партией регионов и коммунистами, что становится все более очевидным.

По его словам, сегодня в Раде “состоялся еще один акт легализации этого триумвирата, когда были проголосованы предложения относительно рассмотрения законопроектов (об изменениях в законы о Кабмине, Конституционном Суде, временных следственных комиссиях), которые в совокупности создадут основание к конституционному перевороту”.

Это взаимодействие, по мнению В.БАЛОГИ, де-факто и означает образование нового большинства в Верховной Раде. Всевозможные ссылки на то, что между этими силами нет формального соглашения о создании коалиции, не меняют сути дела. «Поэтому сотрудничество «бютовцев» и «регионалов» следует уже оценивать не с позиций того, существует такой союз или нет, а с точки зрения угроз от него для национальных интересов», – отметил глава Секретариата Президента.