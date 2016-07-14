Волынский облсовет принял обращение к ВР о создании спецкомиссии для ревизии документов о границе с Беларусью

Депутаты Волынского областного совета во время сессии 14 июля приняли инициированное УКРОПом обращение к парламенту о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины для проведения проверки документов, которые касаются процесса делимитации украинско-белорусской государственной границы.

Напомним, что на днях в селе Ветлы Любешивского района состоялась встреча главы областного совета Игоря Палицы с местной громадой, а также межведомственное совещание, созванное по просьбе народного депутата, председателя политсовета УКРОПа Тараса Батенко. Во время совещания было решено создать специальную комиссию на государственном уровне и комиссию в области, чтобы наконец разобраться, где проходит украинско-белорусская граница.

Глава Волынского областного совета Игорь Палица отметил, что вопрос демаркации – достаточный сложный. «Крестьяне в Ветле настроены радикально. Мы пообещали людям, что сделаем ревизию всех документов, на основании которых проводились делимитационные и демаркационные работы. Если документы соответствуют действительности, мы об этом должны доложить людям. Если же какие-то документы были предоставлены без подтверждения, то мы это тоже сообщим. По поводу канала без названия (по которому сейчас и проходит граница. – Ред.) не было документов, а он почему-то отошел белорусской стороне», – сказал Игорь Палица.

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Также, по словам руководителя облсовета, украинская сторона предоставила Беларуси согласование на сооружение водохранилища недалеко от озера Белое. Именно из него и планируется брать воду для наполнения водохранилища площадью 669 гектаров. «Мы пригласим профильных специалистов, чтобы они проанализировали, грозит ли это водохранилище экосистеме», – подчеркнул Игорь Палица.

Глава облсовета предложил создать Временную контрольную комиссию областного совета по вопросам защиты территориальных громад Волынской области при проведении демаркационных работ государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь в пределах Волынской области. Ее председателем стал депутат-укроповец Александр Курилюк, а в состав вошли представители всех фракций облсовета.

Депутаты поддержали оба предложения главы облсовета.