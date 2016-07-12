"Он - честный человек!": Черновецкий отрицает задержание своего сына в Испании

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что узнал эту "раздутую испанскими журналистами" новость из прессы.

"Я ответственно заявляю, что мой сын никогда не занимался никакими делами, даже граничащими с преступлениями! Ему это было не нужно, поскольку на его счетах достаточно денег, которые он честно заработал при продаже банка в Украине! Он честный человек! И исключительно законопослушный!" - утверждает Черновецкий.

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По словам экс-мэра Киева, его сын не задержан, он находится у себя дома в Барселоне, и в настоящее время отвечает на вопросы полиции об обстоятельствах, связанных с каким-то человеком.

"Уверен, что сегодня к вечеру полиция принесет моему сыну извинения, но поскольку о нем полиция официально заявила в прессу, моя семья это так просто им не оставит! Мы предъявим полиции Барселоны серьезные исковые заявления, за порочащие моего сына сообщения!" - пообещал Черновецкий.

Напомним, 12 июля СМИ сообщили, что в результате спецоперации местных силовиков по подозрению в отмывании денег задержан сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, Степан, и еще десять человек.